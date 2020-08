Depois que o governador de São Paulo, João Doria, anunciou na quarta-feira (12) que testou positivo para a Covid-19, começaram a circular nas redes sociais críticas afirmando que ele teria tomado a vacina contra o novo coronavírus, que ainda está em teste, e questionando a eficácia da imunização.

Em sua conta no Twitter, Doria informou que, na verdade, tomou somente a vacina contra a gripe: “Ao ler diversas Fake News nas redes após a divulgação do meu diagnóstico de coronavírus, esclareço que não tomei a vacina Coronavac. Apenas médicos e enfermeiros que estão em contato com pacientes com Covid-19 receberam a aplicação da vacina nesta última fase de testes”. E completou: “Estou indignado com posturas extremistas e mentirosas, que em nada contribuem para o combate à pandemia.

Lamentável que uma minoria tente politizar algo que pode salvar milhões de vidas. O Brasil precisa de união e compaixão”.