Sede permanece localizada no tradicional “Castelinho” – Foto: Divulgação / AACRC

Entidade reúne colecionadores no tradicional ‘Castelinho’ e mantém viva a memória do automobilismo e do antigomobilismo na região

O Antigo Auto Clube de Rio Claro completa 38 anos de atuação neste sábado (28), consolidando sua trajetória dedicada à preservação da memória do automobilismo. Fundada em 1988, a associação sem fins lucrativos reúne apaixonados por veículos clássicos, antigos e raros, promovendo a conservação e o restauro de modelos que marcaram época.

Desde 1993, a sede da entidade está instalada na Praça Fausto Santomauro, na Avenida Visconde do Rio Claro. O local é amplamente conhecido pelos rio-clarenses como “Castelinho” e serve como ponto de encontro para os entusiastas da cultura automotiva.

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Atualmente, cerca de 70 associados participam das reuniões semanais do Antigo Auto Clube de Rio Claro, realizadas às sextas-feiras, a partir das 20h. Nestes encontros, o foco principal é o intercâmbio de informações sobre carros, motos antigas e processos de restauração detalhados.

Acervo técnico e eventos de antigomobilismo

Além da convivência social, o clube mantém um acervo técnico e literário especializado. Estão disponíveis para consulta revistas, catálogos e livros sobre automobilismo, oferecendo suporte e orientação técnica para os sócios que buscam manter a originalidade de seus veículos.

Uma das atividades de maior visibilidade promovidas pela instituição é o tradicional Encontro de Veículos Antigos, sediado anualmente nas Faculdades Claretianas. O evento já faz parte do calendário oficial de comemorações do aniversário de Rio Claro.

O encontro atrai expositores e admiradores de toda a região, reunindo carros, motos e bicicletas fabricados há mais de 30 anos. A iniciativa permite que o público reviva lembranças e reconheça modelos icônicos que atravessaram gerações, fortalecendo a cultura do Antigo Auto Clube de Rio Claro na comunidade.