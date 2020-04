Durante coletiva de imprensa realizada manhã desta quarta-feira (22/4), a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa anunciou uma proposta para reduzir as despesas do órgão para o ano de 2020. Com a adoção das medidas, a expectativa é economizar cerca de 320 milhões de reais que devem ser usados no combate à Covid-19.

Para o presidente da Alesp, deputado Cauê Macris (PSDB), “o maior Legislativo estadual do país não poderia deixar de apresentar suas ações porque todos precisam contribuir nesse momento difícil que atravessamos”.

O projeto de resolução, que deve ser votado em plenário já na semana que vem, prevê a redução de 30% no subsidio dos deputados e 20% na remuneração dos servidores comissionados. A proposta determina ainda o corte de 30% na verba de gabinete e a revisão de todos os contratos da Assembleia, cuja redução pode chegar até 40%.

Com isso, todos os recursos economizados serão repassados mensalmente aos cofres do governo para que sejam aplicados em ações de enfrentamento à pandemia.

A proposta da Mesa Diretora também estabelece a suspensão do pagamento em dinheiro das licenças prêmio e a devolução antecipada de 7% do orçamento do Legislativo para 2020, além da doação de 70% do fundo especial de despesa da Assembleia.