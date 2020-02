Airbus A330 sobrevoa céu de RC e chama atenção de munícipes

Uma aeronave Airbus A330-243 da companhia Azul Linhas Aéreas Brasileiras sobrevoou o céu de Rio Claro e região na manhã desta terça-feira (18). A situação chamou a atenção de muitos moradores. O voo teria partido do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

No site Flightradar24 é possível observar a rota do voo AD9816 e as diversas vezes que a aeronave voo em círculo a cidade de Rio Claro.

Em contato com a assessoria de imprensa da companhia aérea, o responsável pela comunicação informou que o voo não se trata de um voo comercial, ou seja, não possuí passageiros. E que a aeronave estaria sendo transladada para um outro aeroporto, mas que estaria encontrando adversidades para o pouso. “Esse procedimento é comum quando os aviões estão sendo levados para outros aeroportos”, informou a comunicação.

A reportagem do Jornal Cidade encaminhou algumas perguntas para a Azul Linhas Aéreas e aguarda novas informações.