SESI – Quimbará toca música cubana e salsa neste domingo, 27 de abril, confira na Agenda Cultural do JC. Foto: Divulgação/Sesi

Nesta edição confira tudo o que vai rolar a partir de sexta (25) até domingo (27) em Rio Claro e região

Ainda não sabe como aproveitar o fim de semana em Rio Claro e região? Confira a Agenda Cultural do JC e descubra os eventos que vão agitar os próximos dias — tem música, teatro, exposições, festas e muito mais para você curtir com a família e os amigos!

SEXTA (25)

FILME – Cinema do Bairro com o longa “O Milagre de Tyson”, a partir das 19h30, na SFV Panorama, localizado na Avenida 38, 2921, no Jardim Santa Eliza, em Rio Claro.

CONVERSA – Roda de conversa com doulas do Magestar com o tema “parto”, a partir das 13h30, na USF do bairro Benjamin de Castro, em Rio Claro.

UVA – Tem Roda de Samba à Vontade, a partir das 21 horas, na quadra da escola de samba UVA, localizada na Rua 3-A, 1155, na Vila Alemã, com União de Amigos, Pagode Santo Dia , Marcinho, DJ Lekão e Julio Neri. Haverá open de chopp das 21 às 22 horas.

MAZZEO CERVEJARIA – Música ao vivo com Gabriel Vako, a partir das 18h, na Avenida 22, 790, no bairro Santana, em Rio Claro.

GRÊMIO – Tem Sexta Som a partir das 20 horas nesta sexta-feira, no Grêmio Recreativo da Cia Paulista, localizado na Rua 9, 1569, no bairro Santa Cruz, em Rio Claro.

BROTAS – A cidade de Brotas celebra 186 anos e as festividades tiveram início. Nesta sexta-feira tem show com Ramon e Rafael, a partir das 20h30, no Palco Santa Cruz, no Centro do município.

CHOPP E CIA – Tem Jeito Simples a partir das 20 horas desta sexta-feira, no Chopp e Cia, na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

SHOPPING – O Shopping Rio Claro realiza de 25 de abril a 11 de maio a sua campanha do Dia das Mães, que neste ano tem o slogan “Mães, um amor que floresce”, que será no sistema compre & ganhe e presenteará os clientes que fizerem suas compras no período da campanha com Presente Natura Tododia. São dois tipos de presentes: Presente Natura Tododia Algodão e Presente Natura Tododia Flores. Para ganhar o brinde é muito simples: juntando R$ 300,00 em compras nas lojas e quiosques participantes da promoção, o cliente terá direito a 1 brinde, limitado a 2 unidades por CPF. Os valores são cumulativos dentro do período da promoção, e basta cadastrar os cupons de compra das lojas participantes no site www.promocaoshoppingrioclaro.com.br

SÁBADO (26)

PETS – Para incentivar a adoção de cães e gatos atendidos pelo Instituto Anjos de Focinho e pela UPARC, o Shopping Rio Claro promove no sábado, 26 de abril, um evento em frente ao cinema das 14h às 17h. A ação do Shopping Rio Claro visa, além da adoção, a conscientização para a redução do abandono, denunciar casos de abandono e maus-tratos, doar itens para animais em abrigos e ONGs, apadrinhar um pet, oferecer um lar temporário para animais e ser voluntário em abrigos e ONGs.

USE – A Inião das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo – Intermunicipal de Rio Claro, realiza neste sábado, a partir das 19h30, a celebração do Dia Municipal do Espiritismo, com palestra de Antonio Carlos Navarro e música de Lucas Penteado, na Avenida 19, ruas 13 e 14, no bairro Consolação.

CASARÃO DA CULTURA – Neste sábado o Coral Lírico “O Mensageiro” dá início às comemorações dos 30 anos, com um Recital de Páscoa. O Coral iniciou suas atividades no ano de 1995 com iniciativa do maestro Daniel S. Pedroso, onde sempre atuou em eventos da cidade e região., sempre com caráter de música erudita, apresenta repertório diversificado, formando cantores na cena lírica e popular, com técnicas de canto e interpretação. A partir das 20h, na Avenida 3, 568, no Centro.

MAZZEO CERVEJARIA – Sábado é dia da dupla Nat e Gabs, a partir das 18 horas, tocando o melhor da MPB, na Mazzeo Cervejaria, localizada na Avenida 22, 790, no bairro Santana.

FESTA ITALIANA – Tem início neste sábado uma das mais tradicionais e aguardadas festas de Rio Claro, a Festa Italiana de São Luís Orione, que acontece a partir das 18 horas, na Capela de Santa Luzia, na Avenida 24-A, em frente a Unesp, na Bela Vista.

BROTAS – Hoje é dia de Ari Miranda e uma atração surpresa no aniversário de 186 anos da cidade de Brotas, no Palco Santa Cruz, no Centro do município. As festividades são gratuitas, a partir das 20h30.

CHOPP E CIA – A banda Komossomos é a atração deste sábado, a partir das 20 horas, no Chopp e Cia, na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro.

GG – O Grupo Revelação celebra 30 anos de muito sucesso neste sábado, com um show para lá de especial, que acontece no Grupo Ginástico Rio-clarense, a partir das 21 horas, na Rua 2, 941, no Centro. Ingressos estão sendo vendidos no clube e também pelo site Q2ingressos.

REVOADA – Neste sábado a Casa de Cultura Revoada será palco de uma homenagem a um dos maiores nomes da música brasileira. O espetáculo “Voltando Belchior”, apresentado pela banda limeirense Pessoas Cinzas Normais, promete uma noite de muita poesia, rock e afeto em celebração à vida e à obra de Belchior. A partir das 20h, na Avenida 22-A, 950, na Bela Vista. Os ingressos antecipados custam R$30 e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (19) 98772-4166. No dia do evento, o valor será R$50 (sujeito à disponibilidade de lugares).

XIRÊ DE OGUM – Evento acontece a partir das 10h, na Antiga Estação Ferroviária de Rio Claro, na Rua 1 com Avenida 1, no Centro.

BOLO – Adesões do Bolo de Santo Expedito estão sendo vendidas na Paróquia Bom Jesus, em Rio Claro, na Avenida da Saudade, no Bairro do Estádio. A entrega será no Dia neste sábado, das 8 às 12h, no Salão Paroquial de Bom Jesus e das 14 às 17h, na Capela de Santo Expedido. A adesão custa R$30,00.

SESI – Explorar a conexão entre corpo, movimento e expressão. Essa é a proposta da bailarina Fernanda Ferreira na oficina de dança ‘Mergulho no Corpo’ que acontecerá no Sesi Rio Claro neste sábado, às 9h. O evento é gratuito e tem classificação indicativa de 14 anos.Reserva de ingressos pelo Meu Sesi. O Sesi Rio Claro fica na Avenida M29, 441, no Jardim Floridiana.

SESI II – Ainda no sábado, o cenário referente à dança no interior do estado será foco de uma mesa de debate às 11h30, durante o Fórum de Danças. O evento reunirá artistas locais e convidados para discutir os desafios e oportunidades da área.

SESI III – Dança Circular é uma prática vivenciada em roda que possibilita aos participantes uma experiência sensorial nos planos físico-mental-emocional-espiritual. Se você quer participar dessa experiência, vá até o Sesi Rio Claro, às 14h, na oficina ‘Danças Circulares’. O evento é gratuito, na Avenida M29, 441, no Jardim Floridiana. O comando da oficina seguirá sob a orientação de Potyra Curione Menezes, mestre e doutoranda em Desenvolvimento Humano e Tecnologias pela Unesp de Rio Claro.

SESI IV – Voltada somente às mulheres a partir de 18 anos, a oficina ‘Dança para Mulheres’, sob a condução da orientadora artística Marie Bueno, será realizada no Sesi Rio Claro no sábado, às 10h30. O evento faz parte do Fórum de Danças e sugere uma pesquisa de criação em dança que possibilita criar narrativas corporais com foco na (re)conexão com o seu ‘feminino’ sensível e poético, a partir da dança, do afeto e da memória vivida em sua trajetória pessoal e intransferível. Marie irá utilizar metodologias baseadas no Sistema Laban e experimentações sugeridas por Klauss e Angel Vianna. Ingressos pelo Meu Sesi.

DOMINGO (27)

CCRC – Tem banda Atemporal a partir das 12h30, no domingo, no Musta Bar, localizado no Clube de Campo de Rio Claro, na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3. Mais informações diretamente na portaria.

CENTRO CULTURAL – O Centro Cultural “Roberto Palmari”, localizado na Rua 2, 2880, na Vila Operária, recebe neste domingo, a partir das 17h, o musical “O novelo de emoções”. O espetáculo venceu o Prêmio Ceará Encena – 2024 como melhor espetáculo infantil. Ingressos estão sendo vendidos pelo site Sympla.

FESTA ITALIANA – Segue neste domingo uma das mais tradicionais e aguardadas festas de Rio Claro, a Festa Italiana de São Luís Orione, que acontece a partir das 18 horas, na Capela de Santa Luzia, na Avenida 24-A, em frente a Unesp, na Bela Vista. São muitas opções de pratos típicos e doces deliciosos.

BROTAS – Neste domingo começa a partir das 19h, com Grupo D’samba, seguido de Ari Silva, às 20h30 e encerrando com show de Banda Cuba Livre, às 21h30, o primeiro final de semana de celebrações dos 186 anos da cidade de Brotas, no Palco Santa Cruz, no Centro.

CHOPP E CIA – Tem Domingo de Viola com Andres Reche, a partir das 20 horas, na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

QUATRO E MEIA – A prefeitura de Rio Claro dá início à temporada 2025 do projeto Quatro e Meia nesse domingo (27). Realizada semanalmente às 16h30 no Lago Azul, a iniciativa leva música ao vivo sem cobrança de ingresso para o público de Rio Claro e dá espaço para artistas do município e região mostrarem seu trabalho. Abrindo a programação deste ano, “Quatro e Meia” desse domingo tem atração tripla. Além de Joee DJ e Banda Naftalina, o coletivo Fervo da Cultura também estará no local com sua eclética apresentação cultural.

SESI – Uma homenagem à cultura musical latino-americana, com ritmos que incluem chá-chá-chá e bolero. Esse é o espetáculo ‘Quimbará toca música cubana e salsa’, neste domingo, às 18h. Ao som de arranjos originais, a banda convida, para esse show no Sesi Rio Claro, a multiartista Mayana Neiva, que acessa a sua veia latino-americana para interpretar músicas como ‘Volver a Los 17’, de Violeta Parra, ou ‘Sabor a mi’, de Alvaro Carrillo. Na Avenida M29, 441, no Jardim Floridiana.

ADESÕES À VENDA

Costelão Fogo de Chão no Santuário da Boa Morte e Assunção no dia 04 de maio, com música ao vivo. Adesões a R$ 60 com comida à vontade e bebidas à parte. Crianças. até 12 anos pagam R$ 30. Adesões à venda na secretaria da Paróquia de São João Batista.

A 1ª Feijoada Beneficente do Bezerra de Menezes acontece no dia 14 de junho, a partir das 12h, na Paróquia Bom Jesus e as adesões já estão à venda, diretamente na instituição, localizada na Rua 12BE, 26, no Barrio do Estádio, em Rio Claro. O valor arrecadado será integralmente revertido aos cuidados dos pacientes assistidos pelo Bezerra. O evento também acontecerá na instituição.

Adesões do Bolo de São José Operário estão sendo vendidas no valor de R$30,00 na Secretaria ou com agentes pastorais ou nos plantões das missas. A entrega será no dia 01/05, das 8 às 12h e o recheio é de doce de leite com nozes.