A vacina contra a gripe agora também é aplicada em adultos com idade entre 55 e 59 anos e também professores da rede pública e particular. Em Rio Claro a vacina contra a gripe é aplicada nas unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família, exceto as unidades do Santa Elisa, Jardim Brasília, Bonsucesso, Mãe Preta e Vila Cristina. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira de acordo com o horário de funcionamento da unidade.

“Todos que estão inseridos nos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde podem receber a vacina”, observa Maurício Monteiro, secretário de Saúde.

Também pertencem aos grupos prioritários crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas com deficiência, gestantes e mulheres que deram à luz recentemente (no máximo 45 dias), pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, profissionais das forças de segurança e salvamento, motoristas de caminhão e motoristas e cobradores de transporte público, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional.