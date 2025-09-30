A Polícia Militar de Rio Claro prendeu em flagrante, na tarde dessa segunda-feira (29), um homem acusado de roubar uma Ford Ranger cinza no Centro da cidade. No momento do crime, uma adolescente de 13 anos estava no interior do veículo e chegou a ser mantida sob ameaça.
De acordo com a ocorrência, o pai da jovem havia estacionado o carro em frente a um comércio e se afastou por alguns instantes, deixando a filha dentro. O suspeito aproveitou a oportunidade para subtrair o automóvel, simulando estar armado e ameaçando a adolescente. Ela foi liberada pouco depois em outro local, enquanto o veículo foi abandonado e posteriormente localizado no Jardim das Palmeiras.
O sistema de rastreamento do carro permitiu à polícia encontrar rapidamente a vítima em segurança. Com base nas características fornecidas pelo COPOM, os policiais conseguiram identificar e prender o suspeito. Embora ele negue a prática do crime, foi autuado em flagrante por roubo majorado e permanece à disposição da Justiça.