Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na manhã de quinta-feira (05) em um conjunto habitacional do bairro Santa Elisa, em Rio Claro, sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo a PM, a ocorrência teve início durante patrulhamento em um ponto já conhecido pela venda de entorpecentes. Na ocasião, os policiais avistaram dois homens em uma motocicleta trafegando na contramão. Ao receberem ordem de parada, ambos abandonaram o veículo e fugiram a pé. Um deles conseguiu escapar, enquanto o outro foi alcançado dentro de um apartamento.

No interior do imóvel, os policiais localizaram um pé de maconha cultivado em um vaso, que o adolescente admitiu ser de sua propriedade.

Conforme consta no registro policial, o menor possui antecedentes por atos infracionais análogos aos crimes de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, desacato, artigo 331, roubo, artigo 157, além de envolvimento com tráfico e posse de entorpecentes, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/2006.

O adolescente foi conduzido à Polícia Civil, onde prestou esclarecimentos. Em seguida, foi liberado e entregue à mãe.