Na noite de segunda-feira (15), por volta das 20h20, uma adolescente de 16 anos foi apreendida por envolvimento com o tráfico de drogas durante uma ação de patrulhamento preventivo no Jardim Progresso. A ocorrência foi registrada durante ronda da Guarda Civil Municipal pela Avenida M-55, quando a equipe percebeu a jovem em atitude suspeita, demonstrando nervosismo.
Segundo a GCM, a adolescente já era conhecida das equipes por envolvimento anterior com o tráfico. Durante a abordagem, ela informou que carregava 30 microtubos contendo substância semelhante à cocaína, escondidos na região da axila, além de R$ 256 em dinheiro. Ainda conforme o relato, a jovem afirmou que comercializava entorpecentes desde o início da noite e que já havia vendido cerca de 30 microtubos.
Diante dos fatos, a adolescente foi apreendida e encaminhada ao plantão policial. A mãe foi comunicada e acompanhou o registro da ocorrência. O caso será acompanhado pela Vara da Infância e da Juventude, enquanto a Guarda Civil Municipal informou que o policiamento preventivo será reforçado na região.