Aos 15 anos, Laisa Tatiane Oliveira Souza está crescendo. Diagnosticada com paralisia cerebral diplégica estática, ela necessita de uma cadeira de rodas elétricas para desenvolver suas atividades e locomover-se, mas o equipamento está pequeno.

Jociara Oliveira da Silva é mãe de Laisa e fala sobre a situação. “Laisa vem enfrentando dificuldade pois está em fase de crescimento e a cadeira está pequena, causando alguma dores nas costas, pernas e joelhos. Ela também ganhou peso com o crescimento, então precisamos de uma nova cadeira, pois a dela já não tem mais como aumentar, fizemos todos os ajustes possíveis até hoje”, pontua.

A mãe fala ainda que a filha utiliza a cadeira durante todo o dia e que faz tratamento para espasticidade das pernas, que é de auto custo. “Ela precisa fazer o tratamento, pois as pernas ficam rígidas e acaba sentindo muitas dores”, fala.

VAQUINHA

O valor orçado pela mãe, para uma cadeira nova é de R$ 15.125,00 e a família pede ajuda à população de Rio Claro e toda região.

“Estamos fazendo esta vaquinha para que consigamos trocar a cadeira, ela precisa muito”, pediu a mãe.

Para ajudar Laisa, é possível fazer pix diretamente pelo QR Code abaixo ou no número (19)98934-2311.