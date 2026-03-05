Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (04) durante abordagem na Rua 3, no bairro Cidade Jardim, em Rio Claro. Após consulta aos sistemas policiais, os agentes confirmaram a existência de mandado de prisão preventiva em aberto contra o suspeito.

A ordem judicial, com validade até 2044, foi expedida pela 1ª Vara Criminal, do Júri e de Execuções Penais de Luís Eduardo Magalhães, no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos crimes de homicídio e lesão corporal em contexto de violência doméstica, previstos nos artigos 121 e 129, parágrafo 13, do Código Penal.

Durante a detenção, foi necessário o uso de algemas e de força moderada para garantir a segurança da abordagem. O homem foi conduzido ao plantão policial, teve a prisão formalizada e, em seguida, foi encaminhado ao setor carcerário, onde permanece à disposição da Justiça. A família foi informada sobre a prisão.