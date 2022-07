No próximo dia 30 de julho, a Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc) completa 100 anos de sua fundação. Em razão da data e para falar do trabalho realizado no município, o programa Start, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19h30 pelo Facebook e YouTube do Jornal Cidade, recebeu o presidente em exercício da Associação, Antonio Carlos Beltrame – mais conhecido como Secreta, para uma entrevista.

Na oportunidade Secreta fez um balanço do primeiro semestre no comércio local: “Tivemos duas grandes datas que foram o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. O volume de vendas em relação às datas no ano passado aumentou em 7% e sem dúvida isso é motivo de comemoração, pois vivenciamos com a inflação neste momento consequências, tanto no comércio quanto na indústria, do auge da pandemia. Para o segundo semestre com o Dia dos Pais, Crianças e Natal, esperamos continuar com esse crescimento que para nós é muito significante”, comentou.

Outro assunto foi a nova sede da Acirc que será na Rua 3 com a Avenida 12: “É uma necessidade e, apesar dos percalços com valores, que vamos driblando dia a dia, até dezembro queremos e vamos estar de casa nova. O nosso orçamento inicial foi ultrapassado em torno de 60%. Quem está construindo sabe que o preço do ferro praticamente triplicou, do cimento dobrou, entre outros materiais”.