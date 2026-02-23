José Humberto da Silva Souza morreu na Washington Luís; o motorista Aparecido de Jesus Richter da Silva faleceu em trágico acidente no Mato Grosso

Um acidente na Rodovia Washington Luís, em Rio Claro, resultou na morte de José Humberto da Silva Souza, de 35 anos, na madrugada deste domingo (22). A ocorrência foi registrada por volta das 00h11, no quilômetro 173, no sentido sul da pista.

De acordo com o Centro de Controle da Artesp, o condutor de uma motoneta bateu contra duas placas de sinalização. Com o impacto, a moto tombou na faixa de rolamento. O socorro foi acionado, mas a morte foi confirmada no local.

ACIDENTE NA WASHINGTON LUÍS: Motoneta envolvida em colisão fatal na madrugada deste domingo (22), em Rio Claro. O veículo atingiu placas de sinalização no quilômetro 173 e foi removido para a base da Polícia Rodoviária para perícia. (Foto: Reprodução/Artesp)

Interdição na Washington Luís

Devido à fatalidade, todas as faixas no sentido sul ficaram interditadas por cerca de 40 minutos. Apesar do bloqueio, não houve registro de congestionamento e o tempo estava firme no momento da colisão.

A identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades. A motocicleta foi removida para a base da Polícia Militar Rodoviária e um laudo pericial deve esclarecer as causas do acidente na Rodovia Washington Luís.

José Humberto da Silva Souza, vítima de acidente na Rodovia Washington Luís, em Rio Claro, na madrugada deste domingo (22). O motociclista colidiu contra placas de sinalização e não resistiu aos ferimentos. (Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

Tragédia com motorista de Rio Claro no Mato Grosso

Outra morte que gerou grande comoção foi a de Aparecido de Jesus Rister da Silva, de 60 anos. O motorista, que trabalhava para uma empresa de Rio Claro, morreu na tarde de sábado (21) em Nobres (MT).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a carreta saiu da pista no quilômetro 560 da BR-364 e atingiu uma borracharia. O veículo pegou fogo e o motorista ficou preso às ferragens, não resistindo aos ferimentos.

Danos e investigação no Mato Grosso

A concessionária Nova Rota do Oeste atuou no controle das chamas. Um funcionário que estava na borracharia no momento do impacto conseguiu sair com vida, mas o prédio foi completamente destruído pelo incêndio.

Nas redes sociais, muitos amigos e familiares lamentaram a morte de “Seu Aparecido”, integrante da família Richter. As causas que levaram o motorista a perder o controle do veículo ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.