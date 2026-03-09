Acidente entre motocicleta e jipe na Rodovia Ulisses Guimarães, em São Pedro, mobilizou equipes de resgate; jovem de 20 anos, morador de Rio Claro, morreu no local. Foto: Drone Le Petit | @dronelepetit

Um grave acidente de trânsito terminou em tragédia na tarde de domingo (08), na Rodovia Ulysses Guimarães, nas proximidades da área da tirolesa, em São Pedro, na região de Piracicaba. A colisão envolveu uma motocicleta e um jipe.

O piloto da moto, um jovem de 20 anos, morador de Rio Claro, morreu ainda no local devido à gravidade dos ferimentos. Na garupa estava uma adolescente de 14 anos, também de Rio Claro, que ficou gravemente ferida e foi socorrida por equipes de resgate, sendo encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento de São Pedro, onde recebeu atendimento médico.

No jipe estavam três pessoas, que também foram levadas ao pronto atendimento para avaliação. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde delas.

Equipes da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal, do Corpo de Bombeiros e ambulâncias atuaram no socorro às vítimas e na sinalização da rodovia para evitar novos acidentes. As causas da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades; as primeiras informações indicam que a pista estava em boas condições no momento da batida, e novas informações devem ser divulgadas após a conclusão da investigação.