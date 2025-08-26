Um homem de 77 anos e seu neto de 9 anos ficaram gravemente feridos após um acidente envolvendo uma caminhonete Nissan Frontier prata na Avenida Castelo Branco, no Jardim São Paulo, em Rio Claro, na tarde dessa segunda-feira (25). Segundo a Guarda Civil Municipal, o veículo perdeu o controle, atingiu uma placa de sinalização e colidiu em seguida com duas árvores.

O motorista, que havia passado recentemente por uma angioplastia, pode ter sofrido um mal súbito ao volante, conforme avaliação preliminar do médico do SAMU. As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital da Unimed, onde permanecem em atendimento intensivo. A Polícia Científica realizou perícia no local e os exames de praxe foram solicitados pelo Instituto Médico Legal. O caso segue sob investigação, enquanto familiares e autoridades aguardam atualização sobre o estado de saúde das vítimas.