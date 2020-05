O município de Rio Claro encerrou o mês de abril com o menor índice de isolamento social desde que teve início o período de quarentena, no mês de março. A quinta-feira (30) registrou apenas 48% de percentual na cidade, o que eleva a atenção para o enfrentamento ao novo coronavírus. A administração, apesar de promover algumas ações para impedir aglomerações, vem encontrando dificuldade na resposta da população para o combate à doença.

Esse último índice registrado em Rio Claro se assemelha à média estadual. Também no último dia do mês de abril, a pontuação foi de 46%. A central de inteligência do Governo do Estado de São Paulo analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas.

Ainda no município, no mês de abril foram apenas cinco dias em que o índice ultrapassou a casa dos 60%: dia 10 (62%), dia 12 (61%), dia 19 (62%), dia 21 (61%) e dia 26 (61%). O secretário municipal de Saúde, Maurício Monteiro, ressalta que o crescimento do índice de isolamento social é fundamental para que Rio Claro consiga ser incluído entre os municípios paulistas que serão autorizados pelo governo estadual a adotar medidas de flexibilização da quarentena. “O índice de isolamento é um dos critérios de avaliação do governo paulista e, se fosse hoje, não conseguiríamos flexibilizar”, alerta.

Até esse sábado (2) pela manhã, Rio Claro registrava sete mortes por coronavírus. Casos positivos somavam 19, além de outros 15 via testes rápidos que devem passar por novo exame. Apenas quatro casos suspeitos aguardavam resultados dos exames.