Unidade de Pronto-Atendimento do Cervezão

Confira os horários especiais de comércio, shopping, saúde e demais serviços durante o feriado municipal

O feriado de aniversário de Rio Claro, celebrado nesta quarta-feira (24), irá alterar o funcionamento de diversos serviços e estabelecimentos na cidade. A população deve ficar atenta aos horários especiais para planejar suas atividades.

O comércio de rua estará fechado no feriado de quarta-feira (24). As atividades serão retomadas na quinta-feira (25), a partir das 9h.

O Shopping Rio Claro terá horários específicos. A Praça de Alimentação operará das 11h às 22h, com transmissão do jogo do Brasil a partir das 19h. As lojas, quiosques, lazer e entretenimento funcionarão das 13h às 18h30.

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Saúde e atendimento de emergência

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Bairro do Estádio e do Cervezão funcionarão 24 horas durante o feriado.

As farmácias municipais também manterão o atendimento normal, das 7h às 19h. Para a retirada de medicamentos, é obrigatória a apresentação de receita médica e documento de identidade.

As farmácias estão localizadas na Rua M-9, 50 (Cervezão, vizinha à UPA) e na Avenida 31 (Bairro do Estádio, anexa à UBS da Avenida 29).

O Lago Azul permanecerá aberto, com horário de funcionamento das 7h às 21h.

Os Ecopontos terão horário reduzido neste feriado de aniversário de Rio Claro, abrindo às 7h e fechando às 12h.

O Daae oferecerá atendimento exclusivo por canais digitais e telefone na quarta-feira (24). O contato pode ser feito pelo 0800-019-0505, disponível 24 horas, ou via WhatsApp, aplicativo CADU (Central de Atendimento Digital Unicidades) e portal Cadu (app.cadu.inf.br).

O atendimento presencial, na sede da autarquia (Avenida 8A, nº 360, Cidade Nova), será retomado na quinta-feira (25), a partir das 8h.

A coleta de lixo domiciliar ocorrerá normalmente nos bairros onde o serviço está previsto para quarta-feira.

Lotéricas e agências bancárias estarão fechadas durante o feriado municipal de 24 de junho.

Para os supermercados, a recomendação é que os consumidores consultem os estabelecimentos de sua preferência, pois pode haver alterações e horários reduzidos.

O restaurante popular Bom Prato não terá atendimento ao público nesta quarta-feira (24). As refeições (café da manhã, almoço e jantar) voltarão a ser servidas na quinta-feira (25).