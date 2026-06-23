Evento reunirá autoridades, escolas, secretarias e diversas entidades para festejar o aniversário da cidade

Um desfile cívico será realizado nesta quarta-feira (24), a partir das 9 horas, ao lado do Jardim Público. O evento faz parte das comemorações dos 199 anos do município.

Participarão do desfile autoridades civis e militares, escolas públicas e particulares, escoteiros, instituições assistenciais, atletas, grupos da terceira idade, projetos sociais, Tiro de Guerra, Guarda Mirim, além de policiais civis e militares.

Várias secretarias municipais também estarão presentes, incluindo as de Esporte, Turismo, Mobilidade Urbana, Segurança, Desenvolvimento Social, Saúde, Cultura, Direito das Pessoas com Deficiência e Educação.

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Participação da educação municipal

Alunos da rede pública municipal de ensino desfilarão em quatro alas, que apresentarão a Educação Infantil, o campeonato esportivo de estudantes do período integral, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Veículos e clubes

O desfile contará ainda com a presença de diversos veículos, como os do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Militar, além de carros antigos e motocicletas dos Moto Clubes.