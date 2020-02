“A direita rio-clarense sofreu um racha”, explica Vagner Llari (PSL)

Em entrevista à rádio Excelsior/Jovem Pan News, os novos comandantes do PSL de Rio Claro explicaram os projetos do partido para as eleições municipais. O presidente do diretório, Flávio Olivatti, destaca que existem vários nomes de pré-candidatos a prefeito, que deverão passar agora por análise no partido. Já o vice-presidente Vagner Llari explica que os integrantes do movimento da direita agora estão divididos em dois grupos.