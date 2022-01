Aos 58 anos e cheio de histórias para contar, o comerciante que escolheu Rio Claro para morar relembra sua trajetória italiana e revela segredos para viver uma vida plena e feliz

Nascido numa casa onde seu pai veio da Itália, no pós guerra, a única tradição que ele fez questão que os filhos seguissem foi a de fazer e cuidar com todo o carinho de seus vinhos, coisa que o filho Ferrucio Scotuzzi faz com todo cuidado e prazer. Essa é a quarta geração da família que segue o costume italiano. O comerciante conversou com o JC na sede de seu negócio, no bairro Consolação, em Rio Claro. Nada inquieto, posou para as lentes do ‘50+’ e, em cada cantinho da ‘Casa Ferruccio’, se preocupou em contar cada detalhe do espaço, que tem mais de 250 metros quadrados.

Nome completo: Ferruccio Scotuzzi

Idade: 57 anos

Profissão: comerciante

Relacionamento: casado com Cláudia Scotuzzi

Filhos: Nathalia e Ana Beatriz

Netos: Matias e Cora

JC – Você acha que depois dos 50 anos aprende-se a viver melhor?

Ferruccio Scotuzzi – Como diz Rubens Alves, naquela história do Menino e a Jabuticabas, no começo, com o pote cheio, você come e despreza, mas quando vai chegando no final, você aproveita cada uma, você chupa cada carocinho, você quer tirar tudo no final. Então nós sentimos que o tempo, dois terços já foram passados. Então agora eu tenho que desfrutar desse último tempo, tenho que valorizar o tempo. Temos que valorizar pela saúde que temos, pelas ideias, disposição. Nós não podemos desperdiçar. E sempre respeitando o tempo de descanso, afinal, não somos máquinas. Então, trabalhe bem, faça o que tem que fazer, mas guarde o seu lazer. Guarde o teu descanso. Tome o seu vinho, coma seu queijinho, respeite-se, presenteie-se, curta sua família.

JC – Dizem que não há vida boa nessa idade sem três coisas: saúde física, saúde mental e independência financeira. O que acha?

Ferruccio Scotuzzi – A saúde física é importante. É preciso se dedicar e se cuidar muito mais, porque o desgaste do tempo é iminente. Saúde mental – leia. Não fique só em postagens no Facebook. Leia. Abra livros. Abra revistas. Assista bons programas, assista filmes, isso enriquece culturalmente. Aprenda idiomas. A única coisa que a gente leva é esse patrimônio. Estabilidade financeira é claro que ajuda, mas parar de trabalhar, eu jamais me vejo assim. Eu tenho que produzir. Graças a Deus estamos com as contas pagas. Nós temos sonhos. Tire um objetivo de um homem e você acaba com esse homem. Então, temos que nos dedicar, temos que buscar, temos que ter objetivos, sonhos, metas. Que suas palavras sejam acalentadoras, que seus gestos sejam de carinho, que seus olhares sejam pacificadores, seja luz na vida das pessoas. É isso que engrandece a nossa passagem por aqui. Nada além disso.

JC – Qual a importância da família em sua vida?

Ferruccio Scotuzzi – A família é a nossa base. Passamos o segundo terço da vida criando e educando os filhos. Como dizia o Rei Salomão, os filhos são as flechas lançadas. Se o arco e a corda forem fortes, essas setas vão longe. Os frutos caem onde está a árvore. Nós preparamos os filhos para a vida. Se eles estiverem bem preparados, eles têm o futuro deles. E nós fizemos a nossa parte. Passamos a nossa experiência para filhos e netos. Você ensina pelo exemplo e não pelo que você fala. Quando você ensina e descascar uma laranja, quando você ensina a pegar o lixo caído no chão. Isso é o que nós vamos deixar para os nossos filhos. O mais, dê liberdade a eles. De asas para que eles voem conforme os seus sonhos. Dê sustentação. E isso é o que nos faz bem. Lembrando duas brincadeiras, dois jargões: ‘cuide bem de seus filhos porque eles que vão escolher o seu asilo e também trate bem os seus sobrinhos porque são eles que vão levar o vinho escondido no teu asilo.

