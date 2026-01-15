Com queda de 26% nos roubos e alta de 65% na produtividade policial, o 37º Batalhão da Polícia Militar celebra resultados e planeja ações para grandes eventos em 2026

O 37º Batalhão da Polícia Militar consolidou uma redução expressiva nos indicadores de criminalidade na região de Rio Claro durante o ano de 2025. Sob a coordenação do Major Facchini, a unidade registrou uma queda de 20% nos homicídios e 26% nos roubos, superando as metas de segurança pública estabelecidas para o período.

Os dados, apresentados em balanço oficial nesta quinta-feira, mostram que o número de homicídios caiu de 37 casos em 2024 para 30 em 2025. De acordo com o Major Facchini, a evolução é ainda mais notória se comparada a anos anteriores, como 2017, quando a região chegou a registrar quase mil roubos.

Major Facchini, coordenador operacional do 37º Batalhão da Polícia Militar

Produtividade recorde e prisões em flagrante

O balanço do 37º Batalhão da Polícia Militar destaca um salto de 65% nas ocorrências de flagrante, resultando na prisão de 817 pessoas ao longo do ano. Somando-se presos, procurados da justiça e menores apreendidos, a Polícia Militar efetuou uma média de 115 capturas por mês nos oito municípios da região.

Além das prisões, a apreensão de armas de fogo cresceu 65%, com 94 unidades retiradas de circulação. O Major Facchini atribui os resultados ao novo alinhamento estratégico do Comando de Policiamento do Interior (CPI-9), focado no aumento da produtividade e na redução do crime.

Tecnologia e o sistema Muralha Paulista

A integração tecnológica é apontada como pilar fundamental para o sucesso operacional do 37º Batalhão da Polícia Militar. O sistema Muralha Paulista foi essencial para a captura de criminosos e o monitoramento inteligente das vias públicas.

A corporação orienta que cidadãos e comerciantes cadastrem suas câmeras de segurança no site da Secretaria de Segurança Pública. A condição é que os equipamentos estejam voltados para a área pública, auxiliando o trabalho de inteligência policial no mapeamento de delitos.

Desafios para 2026: Carnaval e Copa do Mundo

Para o ano de 2026, o 37º Batalhão da Polícia Militar já iniciou o planejamento para garantir a segurança em eventos de grande porte. O calendário inclui o reforço no policiamento para o Carnaval, os jogos da Copa do Mundo e as eleições de outubro.

O foco da coordenação operacional será manter a tendência de queda nos crimes contra o patrimônio, como o furto e roubo de veículos. A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas via 190 ou pelo Disque Denúncia (181) para a manutenção desses índices.