Vítimas são amarradas durante roubo a loja de veículos em Araras

Uma loja de veículos, localizada na Avenida Dona Renata (Marginal), foi alvo de um roubo na manhã desta terça-feira (14). Funcionários, o dono do estabelecimento e seus dois filhos, de 4 e 10 anos, foram mantidos reféns e amarrados.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, quatro indivíduos entraram armados no local enquanto os funcionários abriam a loja. Outro rapaz estava do lado de fora dentro de um VW/Golf dando cobertura aos bandidos.

Ainda de acordo com o BO, foram levados: um Toyota/Hilux, duas VW/Amaroks e um FIAT/Strada. Além disso, eles levaram o computador que armazenava as imagens das câmeras de segurança. Os ladrões fugiram pela Estrada Rural São Bento e pegaram a Rodovia Anhanguera sentido Leme/SP.

A ação contou com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, que sobrevoou a cidade e a região. A ocorrência foi registrada pela Guarda Civil Municipal e, segundo o delegado Tabajara Zuliani dos Santos, um inquérito foi instaurado para começar as investigações. O JC vai acompanhar os desdobramentos do caso.



Foto: Wilson Danilo de Lima