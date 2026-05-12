Um recém-nascido foi encontrado dentro da lixeira de um banheiro do Hospital São Leopoldo Mandic, em Araras

Um recém-nascido foi encontrado dentro da lixeira de um banheiro do Hospital São Leopoldo Mandic, em Araras, na manhã desta terça-feira (12). A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar.

Segundo informações da PM, a corporação foi acionada via Copom após o bebê ser localizado na unidade hospitalar dentro da lixeira por funcionárias que faziam a limpeza do banheiro. O recém-nascido apresentava quadro de hipotermia, mas reagia aos estímulos e recebeu atendimento médico imediato.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Mulher como tentativa de infanticídio. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a mãe da criança, que tem 21 anos, foi presa em flagrante e permanece internada sob custódia na Santa Casa de Araras. O caso será investigado pela Polícia Civil.