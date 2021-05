O trecho da Avenida 29 defronte à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro do Estádio, precisou ser evacuado na manhã deste sábado (15) em Rio Claro. Isto por que ocorreu um risco de explosão após o vazamento de gás na tubulação instalada pela Comgás no trecho. O vazamento se deu por conta de um acidente de trânsito, em que uma motorista teria perdido o controle do veículo, atravessado o canteiro central e atingido uma residência no local. O impacto do acidente foi tão grande que atingiu o registro da tubulação, que começou a vazar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, no entanto, não pôde fazer o fechamento do registro por não ter a chave que faz este tipo de chave. A corporação acionou a Comgás, que não possui base fixa em Rio Claro. Funcionários da empresa, segundo os Bombeiros, só chegaram ao local por volta das 8h30, uma hora e meia após o acidente, e fizeram o fechamento do registro e a situação acabou normalizada.

A Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Defesa Civil também estiveram no local. A motorista do veículo que atingiu a casa foi socorrida e atendida na própria UPA da Avenida 29. O proprietário do imóvel atingido registrou em vídeo o acontecido.

O QUE DIZ A COMGÁS

“Recebemos um chamado neste sábado (15/05) às 7h43 sobre um vazamento de gás natural encanado durante colisão de veículo na Avenida Vinte e Nove, em Rio Claro/SP. Nossa equipe técnica chegou ao local 8h27 e eliminou o vazamento às 8h29. Vale ressaltar que o gás natural é mais leve que o ar e por isso se dissipa rapidamente em caso de vazamento”, comunica a empresa.