*** Atualização às 16h44

Um supermercado localizado na Avenida Ápia, no Jardim Paulista, foi alvo de criminosos no início da tarde desta terça-feira (7) em Rio Claro. De acordo com as primeiras informações, a quadrilha chegou armada ao estabelecimento e anunciou o assalto.

Nas imagens gravadas por câmeras de segurança é possível verificar que os indivíduos deixam o local carregando objetos. A assessoria de imprensa do Spani Atacadista informou ao JC que na ação, que durou aproximadamente cinco minutos, dois dos homens do grupo abriram e furtaram dinheiro dos caixas e também levaram alguns malotes.

“O grupo fugiu do local em um automóvel que se encontrava no estacionamento da loja com um quarto integrante na direção do veículo. Tanto os colaboradores que ficaram em poder de um dos assaltantes, quantos os demais funcionários e clientes não sofreram ferimentos. Durante a ação não houve disparos de arma de fogo ou agressões”, informa. Ainda, a empresa afirma que reitera seu compromisso com a segurança e bem-estar de todos os seus colaboradores e clientes e está prestando toda a assistência necessária.

O JC também procurou a comunicação do 37º Batalhão da Polícia Militar que informou que equipes realizam diligências nas imediações e que a ocorrência ainda não foi apresentada no plantão policial. A reportagem completa você confere na edição impressa do Jornal Cidade nesta quarta-feira (8).