No Jornal da Manhã deste sábado (22), Márcio Oliveira, engenheiro de Segurança do Trabalho, e Tatiani Melo, psicóloga, estiveram na Jovem Pan News para falar sobre a palestra promovida pela Frontved Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho, que ocorrerá na próxima segunda-feira (24), das 18h30 as 22h00, no Grupo Ginástico Rioclarense, em Rio Claro. A palestra será ministrada pelo auditor fiscal do trabalho Rodrigo Vaz e abordará um tema de grande relevância para as empresas e colaboradores: a NR-01 e os fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho.

Com a implementação da NR-01, as empresas são obrigadas a adotar medidas preventivas e implementar uma gestão ativa dos riscos psicossociais, promovendo um impacto direto na saúde mental e no bem-estar dos colaboradores. Durante a entrevista, os convidados destacaram a relevância do evento, detalhando os principais tópicos que serão abordados, como a identificação, avaliação e prevenção desses riscos, além de discutir as melhores práticas para criar um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

O evento tem como premissa proporcionar uma visão aprofundada sobre como identificar e avaliar os riscos psicossociais e as formas de mitigá-los, criando ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos.