Mais um importante passo foi dado na manhã de ontem, segunda-feira (14), para que o prédio do novo Fórum de Rio Claro passe a funcionar.

Uma visita técnica foi realizada e contou com a presença de Paulo Dimas Mascaretti, secretário estadual de Justiça e Cidadania. Ele teve a companhia de autoridades políticas e judiciárias do município.

Após percorrer todas as instalações, Paulo Dimas elogiou o resultado e falou da importância do empreendimento: “Vi aqui um espaço muito bem organizado e uma obra muito bem concluída. Tenho certeza de que iremos prestar um excelente serviço judiciário. Será um marco não só para Rio Claro, mas também para a toda a região. Falta pouca coisa, como religar a energia e outros ajustes. Assim que isso for resolvido e o prédio entregue, já teremos a chegada dos equipamentos e mobiliário”, disse o secretário estadual de Justiça e Cidadania.

De acordo com o diretor do Fórum de Rio Claro, Dr. Cláudio Pavão, os trabalhos no novo prédio estão previstos para começar ainda este ano: “Teremos uma entrega formal nos próximos dias. Não temos uma data específica, mas a nossa ideia é ainda este ano receber a população aqui. Vamos sair de um local totalmente improvisado, onde passamos anos, para dar início a uma nova história”.

Histórico

As obras para construção do novo prédio do Fórum foram iniciadas em 2010 e interrompidas em julho de 2014, na administração anterior. Depois de quatro anos de paralisação, a prefeitura conseguiu retomar a obra em 2018, graças a um trabalho conjunto realizado pela atual administração municipal em parceria com a Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania. A finalização da obra contou com investimentos de R$ 5,04 milhões. O prédio fica localizado na Avenida Cidade Judiciária, no bairro Vila Nova, perto da Unesp (Universidade Estadual Paulista).