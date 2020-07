Um caso de maus tratos contra animal registrado em Piracicaba chamou muito a atenção dos protetores de animais em vários lugares do país. No último sábado (18), cinco homens, sendo quatro moradores em situação de rua e um professor de educação física, foram presos após serem flagrados jogando um cachorro em uma lagoa próxima à Rua do Porto.

A ação dos indivíduos foi filmada por Policiais Civis, que na sequência detiveram os criminosos. As imagens mostram que o cão foi jogado na lagoa duas vezes.

Após a prisão, os homens foram levados para a Delegacia, onde segundo a Polícia prestaram depoimento afirmando que jogaram o cão na lagoa por brincadeira e que estavam arrependidos. Após serem ouvidos, os indivíduos foram liberados.

Repercussão

O caso de Piracicaba ganhou grande repercussão e chegou até entidades protetoras de animais. Luisa Mell, uma das ativistas da causa animal mais conhecidas no Brasil, foi uma das pessoas que tomou conhecimento da situação e se pronunciou.

“Gente, hoje, por volta das 14h, esses 5 monstros do vídeo pegaram esse cãozinho idoso e cego e simplesmente atiraram ele em rio para morrer em Piracicaba/SP. Um dos imbecis é professor de educação física da prefeitura!!! Ele educa crianças 😱😱 @crefsp !!! Quando eu soube do caso, começamos a levantar informações e fomos atrás para ajudarmos e conseguimos!! O pobre cãozinho já está a caminho do @institutoluisamell Descobrimos que dois delegados do DEIC de Piracicaba/SP, que estavam de folga hoje, ao verem o vídeo, saíram de suas casas e com a polícia, localizaram e autuaram os 5! Parabéns a delegada Juliana Ricci e o delegado Wilson Lavorenti Com a ajuda do @del.brunolima o cãozinho daqui há pouco estará no @institutoluisamell 🙌🙏🙏 É inacreditável que alguém consiga fazer isso”, publicou a ativista em sua conta no Instagram.