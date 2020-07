Um vídeo feito pela a equipe da Guarda Civil Municipal de Santos na tarde de sábado (18), mostra o momento em que o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira é abordado por não utilizar máscara, conforme Decreto vigente no município.

Nas imagens o desembargador humilha o guarda civil, se recusando a usar a máscara, pega a multa aplicada pela autoridade policial, rasga e a joga no chão.

Diante da repercussão o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo emitiu uma nota sobre o caso.

Nota de Esclarecimento

Em relação ao episódio ocorrido em Santos, ontem (18), quando o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira foi multado por um Guarda Civil Municipal por não utilizar máscara enquanto caminhava na praia, o Tribunal de Justiça de São Paulo informa que, ao tomar conhecimento, determinou imediata instauração de procedimento de apuração dos fatos; requisitou a gravação original e ouvirá, com a máxima brevidade, os guardas civis e o magistrado.

O TJSP não compactua com atitudes de desrespeito às leis, regramentos administrativos ou de ofensas às pessoas. Muito pelo contrário, notadamente em momento de grave combate à pandemia instalada, segue com rigor as orientações técnicas voltadas à preservação da saúde de todos. E para o retorno das atividades do Poder Judiciário paulista, a Presidência elaborou detalhado plano para o desempenho seguro dos serviços com, inclusive, material de comunicação alertando para os perigos de contaminação do coronavírus (Covid-19) e a necessidade de uso de máscara em toda e qualquer situação, conforme Resolução 322/20 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Decreto Estadual nº 64.959/20, Provimento do Conselho Superior da Magistratura (CSM) nº 2564/20, Comunicado Conjunto nº 581/20 e Comunicado da Presidência nº 99/20.