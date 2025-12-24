Imagen ilustrativa

A quarta-feira (24), véspera de Natal, será marcada por sol entre muitas nuvens ao longo do dia em Rio Claro, com períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade diminui e o céu passa a ter poucas nuvens. A temperatura mínima registrada foi de 21 °C, enquanto a máxima pode chegar a 34 °C, mantendo a tendência de elevação e reforçando a sensação de calor. Não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar deve variar entre 41% e 74%.

Na quinta-feira (25) de Natal, o calor tende a se intensificar ainda mais. A previsão indica sol e muitas nuvens durante a tarde, com possibilidade de pancadas de chuva à noite, embora a chance seja baixa. As temperaturas devem oscilar entre 23 °C e 36 °C, e a umidade relativa do ar ficará entre 43% e 80%. As informações são do portal Climatempo.