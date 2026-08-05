Djalma Nery é oficializado como suplente de Marina Silva ao Senado e amplia protagonismo político do interior paulista

Vereador de São Carlos, Djalma Nery é oficializado como suplente de Marina Silva ao Senado e amplia protagonismo político do interior paulista

A oficialização do vereador Djalma Nery (PSOL) como primeiro suplente da candidatura de Marina Silva (Rede) ao Senado Federal marca um dos principais movimentos políticos do campo político no interior de São Paulo nestas eleições. A escolha coloca um representante da região central do Estado em posição estratégica em uma das chapas de maior projeção nacional e fortalece a presença do interior paulista no debate sobre os grandes desafios ambientais, sociais e econômicos do país.

Aos 38 anos, Djalma representa uma nova geração de lideranças políticas. Com apenas três anos acima da idade mínima constitucional de 35 anos para disputar uma cadeira no Senado, sua indicação simboliza a renovação de quadros políticos e a abertura de espaço para lideranças mais jovens na construção das políticas públicas nacionais. Sua trajetória combina experiência parlamentar, atuação técnica e forte vínculo com as pautas socioambientais.

Professor da rede pública, cientista social, mestre em Ciências e vereador de São Carlos, Djalma construiu sua atuação política pautada na defesa do meio ambiente, da educação pública, da transparência e da participação popular. Foi o vereador mais votado de São Carlos nas eleições de 2020 e repetiu o desempenho em 2024, consolidando-se como uma das principais lideranças políticas do interior paulista.

A composição entre Marina Silva e Djalma Nery reúne duas trajetórias marcadas pela defesa da sustentabilidade e da justiça social, aproximando a pauta ambiental das demandas concretas vividas pelas cidades do interior. Em um momento em que eventos climáticos extremos, gestão dos recursos hídricos, produção agrícola sustentável e preservação ambiental ocupam espaço central nas discussões públicas, a presença de um representante do interior na chapa amplia a interlocução com municípios que convivem diariamente com esses desafios.

A escolha de Djalma também projeta São Carlos e a região central do Estado no cenário político nacional. Ao longo dos últimos anos, sua atuação esteve voltada para temas como proteção dos recursos naturais, fiscalização da administração pública, fortalecimento dos serviços públicos, mobilidade urbana, defesa da ciência e incentivo ao desenvolvimento sustentável.

Mais do que representar uma composição eleitoral, a candidatura reforça o protagonismo do interior paulista na formulação de soluções para questões estratégicas do país. Ao lado de Marina Silva, uma das maiores referências brasileiras na pauta ambiental, Djalma leva para a campanha uma perspectiva construída a partir da realidade dos municípios do interior, aproximando desenvolvimento econômico, responsabilidade ambiental e qualidade de vida.

Como primeiro suplente, integra oficialmente a chapa majoritária ao Senado e poderá exercer o mandato nas hipóteses previstas pela Constituição e pela legislação eleitoral, como licenças, afastamentos ou eventual convocação da titular para exercer funções no Poder Executivo.

Durante a campanha, Djalma participará de agendas em diversas cidades paulistas, dialogando com universidades, movimentos sociais, produtores rurais, lideranças ambientais, gestores públicos e a população sobre os desafios do desenvolvimento sustentável, da preservação dos recursos naturais, da educação, da inovação e da construção de políticas públicas voltadas ao futuro do Estado de São Paulo.