Veículo pega fogo na área central de Rio Claro

Um veículo pertencente a uma empresa de sucos pegou fogo e ficou quase que totalmente destruído na área central de Rio Claro na tarde desta sexta-feira (7).

A ocorrência foi registrada na Avenida 3 entre as ruas 2 e 3 em um local de bastante movimento, fato que levou a Guarda Civil Municipal a interditar o transito na área.

As chamas em um primeiro momento receberam um combate de populares e depois com a chegada do Corpo de Bombeiros foram controladas rapidamente pelos profissionais.

Algumas mercadorias que estavam no compartimento traseiro conseguiram ser salvas. Já onde ficam motorista e passageiro nada sobrou. Não houve feridos.