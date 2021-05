A prefeitura de Rio Claro segue realizando contínuo trabalho de tapa-buracos em diversas vias da cidade. Nesta semana, as equipes da operação tapa-buracos estiveram em diversos pontos da cidade, realizando serviços de recomposição do pavimento em vários trechos da Av. 68, na região da Rua 14 com a Avenida Paulista, no bairro Vila Olinda; também em grande parte da Avenida 39 no bairro Cidade Jardim; diversos trechos da Av. Ulysses Guimarães e da Avenida 12; em trecho da Estrada do Sobrado; na Av. 12, próximo da Avenida Visconde; na Av. 9, paralela com a Av. dos Estudantes; além de melhorias no asfalto nos bairros Cervezão; Vila do Rádio; Vila Nova; Jardim Santa Maria e Santa Cruz.

Também refez o dreno da via na Avenida M47, no bairro São José, além de refazer as guias e a recomposição de 40 metros do pavimento.

Além da operação tapa-buracos, a Secretaria Municipal de Obras também tem feito recapeamentos em diversos pontos da cidade, além de reformas e construções de canaletas de concreto para escoamento de água.

Também segue executando serviços de diminuição da profundidade de valetas em vários cruzamentos de vias públicas. Na terça-feira (11), o trabalho foi executado na Rua 9 com a Avenida 2, no Centro. Serviço semelhante foi realizado na Rua 9 com a Avenida 20.Melhorias em vias não pavimentadas também estão sendo feitas em todo o município, além de reparos e reformas em pontes da cidade.