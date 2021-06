foto ilustrativa/redes sociais

ANA BOTTALLO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A variante do coronavírus chamada de P.4, identificada no interior de São Paulo por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e da Rede Corona-Ômica-BR, estava presente em praticamente todo o estado já desde janeiro de 2021, incluindo na região da Grande São Paulo, onde ela representa atualmente 16% (ou pouco mais de um sexto) das amostras do vírus.

O novo achado é resultado de uma reclassificação de amostras do vírus sequenciadas para o estado de São Paulo pelo Instituto Adolfo Lutz, que realiza o sequenciamento e monitora os diferentes genomas do vírus em circulação.

Agora, cerca de 20% das amostras antes classificadas pelo instituto como pertencentes à variante P.1 (também conhecida como Gamma, primeiro identificada em Manaus), correspondem na realidade à variante P.4.

Ainda não é possível afirmar se a P.4 é mais transmissível ou mais perigosa do ponto de vista de saúde pública, mas ela carrega uma mutação também presente nas variantes californiana (CAL.20C ou B.1.427/B.1.429) e indiana (Delta ou B.1.617.2), apesar de não ser ainda uma VOC, sigla utilizada para descrever formas do vírus com mutações que são de maior preocupação.

Com a nova análise, as equipes do instituto e do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde viram que algumas das sequências do estado classificadas como P.2 ou B.1.1.28 (a linhagem ancestral que foi dominante no país até outubro de 2020) eram da nova variante.

A P.4 foi detectada em 16 dos 17 Departamentos Regionais de Saúde, representando cerca de 20% de todas as amostras sequenciadas no estado. Os departamentos com a maior predominância são a Baixada Santista e Campinas -com 36,96% e 35,29%, respectivamente. Em seguida vêm São José do Rio Preto e Sorocaba, ambos com 29,75%, e Araraquara, com 27,97%. A única região em que não foi identificada a nova linhagem foi Registro, onde está o Vale do Ribeira.

A frequência das diferentes formas do vírus presentes no estado também mudou após a reclassificação, e agora 67% das amostras em São Paulo correspondem à P.1, 19% à P.4, 6% à P.2, 4% são da B.1.1.7 (ou Alpha, identificada primeiro no Reino Unido), 2% da B.1.1.28 e 1% da P.1.2, sublinhagem que evoluiu a partir da P.1. O 1% restante inclui demais linhagens de menor relevância.

O pesquisador e diretor do Centro de Respostas Rápidas do Lutz, Adriano Abbud, responsável pelo sequenciamento genético do vírus, explica que reclassificações filogenéticas são esperadas no monitoramento epidemiológico do coronavírus, uma vez que quanto mais se conhece sobre ele, mais finas são as classificações.

“É como se fossem caixas de lápis: na pré-escola, nós recebemos uma caixa de lápis com seis cores e achamos que aquele é o universo de cores; na etapa escolar seguinte, a caixa de lápis tem 12 cores, porque já inclui dois tipos de vermelho, dois tipos de azul. Na etapa seguinte são 36 cores. À medida que aumenta a informação que temos dos diferentes genomas do vírus, características que são descobertas com o tempo, passamos a outras subdivisões para agrupar os genomas em uma mesma linhagem.”