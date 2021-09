A vacinação contra a Covid em Rio Claro nesta sexta-feira (3) continuará atendendo exclusivamente as pessoas que precisam tomar a segunda dose de vacina. Nos quatro postos de vacinação serão aplicadas segundas doses da Coronavac/Butantan, Oxford/Astrazeneca e Pfizer. O atendimento será a partir das 8 horas nos quatro locais e irá até as 19 horas no Centro Cultural; até as 13 horas nos postos da Unimed (Rua 12) e do Santa Filomena (no shopping); e até o meio-dia no São Rafael.

Quem deve tomar a segunda dose são as pessoas que foram vacinadas com a Astrazeneca ou com a Pfizer até dia 13 de junho e quem recebeu a Coronavac até 13 de agosto.

Todos que forem ser vacinados devem levar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência em Rio Claro e comprovante da primeira dose. O município aguarda o envio de novo lote de vacinas para retomar a aplicação de primeira dose.

A Vigilância Epidemiológica orienta que é permitida a presença de acompanhantes apenas para menores de 18 anos e maiores de 60 anos. Orienta ainda que os cuidados preventivos à Covid devem ser mantidos também no posto de vacinação. É obrigatório o uso de máscara e as pessoas devem manter o distanciamento.