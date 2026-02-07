Rio Claro se prepara para entrar oficialmente no clima do Carnaval 2026 com um evento inédito. A UESCA – União das Escolas de Samba de Rio Claro realiza, no dia 09 de fevereiro, o 1º Baile de Máscaras, marcando a abertura oficial da folia na cidade.

O baile acontece a partir das 19h30, no tradicional Grupo Ginástico Rio-clarense, reunindo sambistas, amantes do Carnaval e toda a comunidade para uma noite de celebração, cultura e alegria. A entrada é gratuita, e o uso de máscara é obrigatório, resgatando o charme e a tradição dos grandes bailes carnavalescos.

A iniciativa reforça o compromisso da UESCA com a valorização das escolas de samba, da cultura popular e do carnaval como expressão artística e identidade cultural de Rio Claro. O evento promete música, confraternização e muito samba no pé para dar início oficial aos festejos de 2026.

SERVIÇO
Evento: 1º Baile de Máscaras da UESCA
Data: 09 de fevereiro de 2026
Horário: 19h30
Local: Grupo Ginástico Rio-clarense
Entrada: Gratuita
Observação: Uso de máscara obrigatório

