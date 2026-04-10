Trevo da Viviani

Eixo SP altera trânsito em Rio Claro para obras na Washington Luís; confira rotas alternativas e liberações na região

A Eixo SP Concessionária de Rodovias realiza, a partir da próxima quarta-feira (15), a interdição parcial da passagem inferior do viaduto no km 174 da SP-310 – Rodovia Washington Luís, em Rio Claro. O local, popularmente conhecido como trevo da Viviani, passará por alterações que integram o cronograma de obras para a implantação da terceira faixa em ambos os sentidos da rodovia.

Nesta primeira etapa, o fechamento ocorrerá na pista sentido Bairro-Centro, com previsão de conclusão para o dia 26 de abril. Enquanto os trabalhos são executados na parte superior do viaduto, o trânsito no sentido contrário (Centro-Bairro) permanecerá liberado para veículos, ciclistas e pedestres.

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Liberação do Viaduto do Bonsucesso e rotas alternativas

Como estratégia para mitigar os impactos no trevo da Viviani, a concessionária confirmou que será aberta hoje, sexta-feira (10), a passagem inferior do Viaduto do Bonsucesso (km 176). O trecho, que estava interditado para obras, faz a ligação vital de bairros como Jardim Bonsucesso e Novo Jardim Wenzel à Avenida Castelo Branco, servindo agora como a principal rota de desvio.

Os motoristas que seguem no sentido Bairro-Centro terão outras opções de deslocamento além do Bonsucesso. É possível seguir pela Rodovia Washington Luís no sentido Santa Gertrudes até o dispositivo do km 172, ou utilizar a Avenida Presidente Tancredo Neves para acessar a Rua 2 JI, no Jardim Inocoop, realizando a travessia pelo pontilhão da Avenida 25.

Inversão do fechamento e interdição total

A partir do dia 27 de abril, o cronograma prevê a inversão do bloqueio no trevo da Viviani. O sentido Centro-Bairro será fechado, enquanto o fluxo oposto será liberado. Nessa fase, que deve durar até 8 de maio, os condutores serão direcionados para a alça de saída da SP-310, sentido São Carlos, podendo retornar no próprio dispositivo do km 176.

Por fim, nos dias 9 e 10 de maio, haverá interdição total sob o viaduto em ambos os sentidos para o lançamento das vigas de sustentação das novas faixas. A concessionária reforça que o planejamento visa garantir a segurança de todos os usuários da via durante a expansão da rodovia.