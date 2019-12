Trem iluminado traz a magia do Natal nesta sexta (20)

A magia do Natal pede passagem para tornar esta época do ano ainda mais especial aos rio-clarenses. Uma locomotiva decorada com centenas de luzes natalinas e pintura especial em homenagem à Ferrovia Paulista S/A (Fepasa) estará na cidade.

A composição saiu de São José do Rio Preto no último dia 16 e terminará o roteiro em Jundiaí neste sábado (21). No total, serão percorridos cerca de 450 quilômetros. O trem natalino passará por Rio Claro nesta sexta-feira (20), partindo às 18h25 da área da antiga estação ferroviária. As comunidades de Santa Gertrudes e Cordeirópolis estão no trajeto da locomotiva iluminada.

A iniciativa é da empresa Rumo, em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), que realiza mais uma edição do Projeto ‘Natal nos Trilhos’, passando por mais de 30 municípios do interior paulista.

“É uma iniciativa única que reúne as pessoas para apreciar a passagem das locomotivas iluminadas. O projeto mescla o resgate da memória ferroviária e a celebração do Natal”, destaca Rodrigo Verardino, gerente de relações governamentais da Rumo.

Vale ressaltar que o horário pode sofrer alteração sem aviso prévio devido a tecnicidades da operação ferroviária.

Para que todos possam assistir à passagem da locomotiva em segurança, a Rumo chama a atenção para alguns cuidados essenciais:

• Pare, olhe e escute, respeitando a sinalização nas passagens em nível;

• Mantenha distância segura da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

• Escolha um local seguro para registrar suas imagens;

• Nunca toque ou suba em locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados;

• E lembre-se: o Natal é a celebração da vida. Se não for seguro, não faça!