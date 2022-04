Horário de atendimento será estendido nos dias 2, 3 e 4 de maio

Nos dias que antecedem o fim do prazo para alistamento eleitoral e transferência de títulos, em 4 de maio, a Justiça Eleitoral atenderá o público em horário estendido em 3 horas e fará plantões no último fim de semana antes do fechamento do cadastro.



Para ampliar a capacidade de atendimento, os cartórios eleitorais do estado funcionarão no sábado (30) e no domingo (1º), das 11h às 17h. Nos dias 2, 3 e 4 de maio, o horário de atendimento nos cartórios será das 9h às 18h.



O agendamento para atendimento será suspenso a partir de 25 de abril. Assim, o eleitor será atendido por ordem de chegada dessa data até 4 de maio.

Atendimento online

Todos os serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral estão disponíveis por meio do Atendimento Online do TRE-SP, não sendo necessário deslocar-se até o cartório. É possível solicitar alistamento, revisão, transferência de domicílio, além da regularização da situação eleitoral.



Basta preencher o formulário com os dados pessoais e anexar imagens da seguinte documentação: frente e verso do documento oficial de identificação, comprovante de residência, comprovante de quitação militar (apenas para o alistamento de homens de 18 a 45 anos), além de fotografia (selfie) segurando o documento oficial de identificação.



No Atendimento Online, eleitores e eleitoras podem consultar multas e emitir a guia de pagamento e, caso o título esteja cancelado, requerer a regularização.



Certidões eleitorais também podem ser emitidas online.



Os postos da Justiça Eleitoral instalados no Poupatempo funcionam nos dias em que houver atendimento nas unidades.



Para mais informações, o eleitor pode entrar em contato com o Núcleo de Atendimento Telefônico ao Eleitor pelo número 148 ou com o cartório eleitoral por e-mail, telefone ou whatsapp. Consulte os contatos do seu cartório eleitoral.



Biometria

Em razão da pandemia, a coleta de dados biométricos está suspensa desde 2020. Até 2019, a Justiça Eleitoral de São Paulo promoveu revisões biométricas obrigatórias em 586 municípios do Estado. Os eleitores que não atenderam ao chamado da Justiça Eleitoral nesses municípios tiveram o título cancelado, e devem regularizar a situação solicitando revisão ou transferência (caso tenha mudado de município) por meio do Atendimento Online ou presencialmente em seu cartório eleitoral.