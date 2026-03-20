Condutoras de vans têm sido ameaçadas por pais

Sindicato se reuniu com o prefeito Gustavo Perissinotto para exigir fiscalização rigorosa contra estacionamento irregular em vagas exclusivas de vans

Motoristas de transporte escolar em Rio Claro têm enfrentado uma rotina de medo e desrespeito nas portas das unidades de ensino. Uma reunião foi realizada nesta semana entre o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) e representantes do Sintrarc (Sindicato dos Transportadores Autônomos Rodoviários de Rio Claro) para discutir as constantes ameaças de pais de alunos que descumprem a legislação de trânsito.

De acordo com a entidade, o problema ocorre quando condutores de vans escolares solicitam que pais retirem veículos particulares de vagas reservadas. O sindicato afirma que os profissionais, em sua maioria mulheres, sofrem agressões verbais e até físicas. As vagas de transporte escolar são essenciais para garantir o embarque e desembarque seguro das crianças, transportando até 15 alunos simultaneamente.

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Fiscalização e segurança no transporte escolar

O encontro com o Executivo contou com a presença do presidente do Sintrarc, Gilvon Barbosa, dos transportadores Adailton Ribeiro Santos e José Carlos Erbetta Junior, além do presidente da Câmara Municipal, vereador José Pereira (PSD). O objetivo central foi cobrar ações concretas para proteger os profissionais e garantir o cumprimento das normas de trânsito nas escolas.

Segundo Gilvon Barbosa, a falta de fiscalização agrava o comportamento agressivo de alguns pais. “Os transportadores homens dizem que quando é com eles os pais falam mais baixo. Quando é com mulher, são agressivos, xingam e ofendem. É uma covardia. Isso tudo acontece porque não há fiscalização”, declarou o presidente do sindicato.

Resposta da Prefeitura de Rio Claro

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil informou que intensifica, a partir desta semana, a fiscalização de vans, ônibus e veículos particulares. O foco da ação é coibir o estacionamento irregular e o transporte clandestino. Com o reforço de novas viaturas, a Guarda Civil Municipal e agentes de trânsito ampliarão a presença no entorno das escolas para assegurar a ordem e a segurança dos alunos.