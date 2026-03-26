Vitor Gabriel da Mota (foto detalhe) morreu ao tombar trator em tanque de lama

Acidente ocorreu na Fazenda Água Bonita, em Corumbataí, na região de Rio Claro

Uma tragédia em mineradora foi registrada na tarde de quarta-feira (25) na Fazenda Água Bonita, em Corumbataí, onde o tratorista morre após máquina submergir em um tanque de lama. A vítima, Vitor Gabriel da Mota, de 27 anos, operava um trator de esteira quando, ao realizar uma manobra, o veículo tombou e afundou no sedimento.

O Corpo de Bombeiros de Rio Claro iniciou uma corrida contra o tempo para salvar o trabalhador, que permaneceu preso na cabine com oxigênio limitado. Mergulhadores tentaram retirar o trator com o auxílio de uma retroescavadeira, mas o cabo de aço se rompeu, dificultando a operação de salvamento.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Comunicação via rádio e riscos no resgate

Durante três horas, a vítima da tragédia em mineradora manteve contato com os bombeiros via rádio. No entanto, os profissionais relataram que a voz de Vitor tornou-se pastosa até que ele parou de responder devido à falta de oxigênio. A Polícia Militar apoiou a ocorrência garantindo a segurança do perímetro e a organização das equipes.

Devido à instabilidade do terreno, com alto risco de desmoronamento e difícil acesso, o resgate foi suspenso ao anoitecer. Os trabalhos foram retomados nesta quinta-feira (26) com equipamentos especializados para a retirada do corpo e da máquina do local.