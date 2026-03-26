Acidente ocorreu na Fazenda Água Bonita, em Corumbataí, na região de Rio Claro
Uma tragédia em mineradora foi registrada na tarde de quarta-feira (25) na Fazenda Água Bonita, em Corumbataí, onde o tratorista morre após máquina submergir em um tanque de lama. A vítima, Vitor Gabriel da Mota, de 27 anos, operava um trator de esteira quando, ao realizar uma manobra, o veículo tombou e afundou no sedimento.
O Corpo de Bombeiros de Rio Claro iniciou uma corrida contra o tempo para salvar o trabalhador, que permaneceu preso na cabine com oxigênio limitado. Mergulhadores tentaram retirar o trator com o auxílio de uma retroescavadeira, mas o cabo de aço se rompeu, dificultando a operação de salvamento.
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Comunicação via rádio e riscos no resgate
Durante três horas, a vítima da tragédia em mineradora manteve contato com os bombeiros via rádio. No entanto, os profissionais relataram que a voz de Vitor tornou-se pastosa até que ele parou de responder devido à falta de oxigênio. A Polícia Militar apoiou a ocorrência garantindo a segurança do perímetro e a organização das equipes.
Devido à instabilidade do terreno, com alto risco de desmoronamento e difícil acesso, o resgate foi suspenso ao anoitecer. Os trabalhos foram retomados nesta quinta-feira (26) com equipamentos especializados para a retirada do corpo e da máquina do local.