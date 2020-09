Uma ação conjunta levou a prisão de um traficante pela Avenida 17 com a Rua 9, no bairro Bonsucesso. Após ser abordado pela ROCAM foi localizada na bermuda do então suspeito porções de três pinos contendo cocaína, três porções de maconha e R$ 80,00.

Com o apoio do Canil do Baep, o cão de faro Thor fez uma varredura pela área e encontrou um pote com mais drogas (241 pinos de cocaína e 87 porções de maconha) que estava enterrado em um terreno.

Diante do flagrante o criminoso foi levado até o plantão policial onde foi recolhido a cadeia.