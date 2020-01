Novamente filas se formaram antes do início de uma partida no campo do Velo Clube, na tarde deste sábado (11), em Rio Claro. De acordo com informações do Sargento Corpa, da Polícia Militar, existe uma determinação para que os portões só sejam abertos e a partida tenha início após a chegada de uma ambulância no local.

O Sargento é o responsável pelo policiamento do local e a organização do evento é do Velo Clube.