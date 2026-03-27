Imagem ilustrativa. Foto: Arquivo JC

Prazo para regularizar documento e participar das Eleições 2026 termina em maio; cidade possui mais de 152 mil eleitores aptos atualmente

A cidade de Rio Claro registra quase 34 mil títulos eleitorais cancelados atualmente, de acordo com dados do cartório da 110ª Zona Eleitoral. O número exato de títulos suspensos no município chegou a 33.929 nesta quinta-feira (26). O volume de irregularidades chama a atenção das autoridades diante da proximidade do fechamento do cadastro eleitoral.

Os cidadãos que precisam regularizar a situação devem ficar atentos ao calendário. Dentro de pouco mais de um mês, no dia 6 de maio, encerra-se o período para emissão de novo título, transferência de domicílio, atualização de dados ou regularização de pendências. Após esta data, o sistema da Justiça Eleitoral será fechado para novas requisições visando o pleito de outubro.

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Evolução do eleitorado em Rio Claro

Apesar do alto índice de títulos eleitorais cancelados, o eleitorado de Rio Claro voltou a apresentar crescimento no último ano. Após uma queda registrada no pleito municipal de 2024, quando havia 151.683 eleitores aptos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que a cidade já conta com mais de 152 mil eleitores inscritos em 2025.

O patamar atual, no entanto, ainda é inferior a anos anteriores. Em 2022, o município somava 156.393 eleitores, enquanto em 2020 o número era de 154.981. O índice atual supera apenas as estatísticas de 2018, ano em que Rio Claro possuía 148.111 pessoas aptas a votar.

Para evitar o cancelamento definitivo e garantir o direito ao voto, os serviços podem ser solicitados em qualquer unidade física da Justiça Eleitoral ou de forma remota. O Autoatendimento Eleitoral está disponível no portal oficial do TSE (tse.jus.br), facilitando a regularização sem a necessidade de deslocamento.