SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – As filmagens de “The Batman”, novo filme inspirado no Homem-Morcego, foram suspensas depois que o protagonista Robert Pattinson testou positivo para o novo coronavírus, de acordo com a revista americana Vanity Fair.

“Um membro de ‘The Batman’ testou positivo para Covid-19 e está isolado de acordo com os protocolos estabelecidos. As gravações estão temporariamente pausadas”, disse um porta-voz da empresa nesta quinta (3).

“The Batman”, com direção de Matt Reeves, precisou interromper suas filmagens em março, quando a pandemia de coornavírus se alastrou pelo Ocidente. Com a retomada do audiovisual em diversos países, o longa foi um dos primeiros a voltar ao set, em Londres.

A previsão é que “The Batman” seja lançado em outubro de 2021. Além de Pattinson, também estão no elenco Zoë Kravitz, como a Mulher-Gato, Colin Farrell, como o Pinguim, e Paul Dano, como o Charada.