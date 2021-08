Até as 7h deste sábado, a medição da Defesa Civil de Rio Claro, no Bairro do Estádio, registrou 1,8mm de chuva. Depois desse horário até por volta das 12h, dados prévios apontam o total de 7mm de precipitação, números que serão oficializados somente no domingo (29). Já na estação meteorológica do Ceapla/Prefeitura, no Bela Vista, das 6h35 às 9h55, o volume de chuva foi 7,6mm.

Apesar da chuva rápida, já é perceptível a melhora da qualidade relativa do ar, afetada pelos efeitos da estiagem e queimadas urbanas nas últimas semanas em Rio Claro. O tempo nublado com pancadas de chuva deve se estender até a próxima terça-feira (31). Nas próximas frentes, a tendência é que as chuvas sejam mais volumosas. As temperaturas mínimas devem oscilar entre 15º e 17ºC e as máximas, 27º e 29ºC.