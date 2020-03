Mais um taxista da cidade de Rio Claro foi vítima de roubo. De acordo com informações da ocorrência, no Terminal Rodoviário do município, o taxista teria recebido uma ligação na noite de domingo (15) para pegar passageiros na Rua 6 e levar até o bairro Jequitibás, em Santa Gertrudes.

Ao chegar ao local de destino, o passageiro, que estava sentado ao lado do motorista, teria anunciado o assalto, portando uma faca, e o que estava no banco de trás teria dado uma gravata no motorista. “A corrida foi solicitada pelo telefone dos táxis que fica na Rodoviária, por volta das 19h30, peguei os passageiros e, ao chegar em Santa Gertrudes, anunciaram o assalto. Fui arrastado pelo chão e estou machucado. Tive o carro levado, documentos pessoais e uma quantia em dinheiro, cerca de R$ 200,00”, conta o taxista, que preferiu não se identificar.

SINDICATO

Gilvon Barbosa é presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de pessoas, de bens e de cargas de Rio Claro e comenta que a situação preocupa muito a todos. “Estamos com muito medo de trabalhar, em menos de dois meses foram quatro taxistas assaltados aqui na cidade de Rio Claro. E o último ainda foi vítima de violência e está machucado. Tenho mais de 20 anos como taxista e nunca vimos tantos assaltos num curto espaço de tempo”, comenta.

De acordo com o presidente, o Sintrarc já fez contato com o chefe da Guarda Civil Municipal de Rio Claro e o secretário de Segurança, solicitando mais segurança para os motoristas de Rio Claro. “Entrei em contato com representantes da segurança no município e solicitei medidas que possam contribuir para o nosso trabalho, para podermos seguir em paz e com segurança”, fala Barbosa.

O presidente ressalta ainda que, com as dificuldades dos taxistas em conseguir passageiros, que há um tempo o serviço vem se reduzindo, muitos motoristas costumam aumentar a carga horária do serviço para poder ganhar mais, mas infelizmente isso não está sendo possível, pois muitos estão assustados e aflitos com a questão dos assaltos. “Além da Rodoviária, temos o ponto em frente à antiga Estação Ferroviária, na Rua 1, no Centro, os taxistas estendem o horário e é preciso mais segurança também. É dever do Estado nos fornecer segurança, principalmente para poder trabalhar e levar o pão de todo dia para casa”, finaliza o presidente do Sintrarc.