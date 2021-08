Frequente no universo empresarial nos últimos tempos, a sigla ESG pode ser considerada o índice do momento. O ESG, para quem não conhece, é um índice utilizado no mercado de capitais que serve para avaliar empresas de acordo com seus desempenhos em três áreas: Meio Ambiente, Social e Governança Corporativa. Em inglês ele refere-se a Environment, Social and Governance. Através desses três pilares é possível obter informações sobre como as companhias se relacionam com os recursos naturais, iniciativas na promoção de qualidade de vida e direitos humanos e também de sua estrutura interna quanto à governança baseada em valores éticos.

