ARTUR RODRIGUES E ISABELLA MENON – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O governo João Doria (PSDB) afirmou nesta quarta-feira (1º) que o estado atingiu 15.030 mortes em junho e ficou dentro do cenário menos pessimista para a pandemia.

A informação foi dada no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, zona oeste de SP, durante coletiva de imprensa sobre medidas relacionadas ao coronavírus.

A gestão previa que as mortes pudessem ficar entre 15 mil e 18 mil mortes no mês. Doria voltou a afirmar que o estado está próximo de atingir o chamado platô, quando a curva para de subir e fica estável, antes de cair.

“O comitê há 30 dias estabeleceu essa previsão para o final do mês e ficamos extamente dentro desse intervalo de confiança, no limite superior em relação aos casos, obviamente que influenciado pelo aumento da testagem, e no limite em relação aos óbitos, que é consequência do trabalho que está sendo realizado pelas prefeituras e governo do estado de SP”, disse o coordenador executivo do comitê de contingência contra o coronavírus, João Gabbardo.

José Henrique Germann, secretário de Saúde de São Paulo, informou durante coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (1º,) que o número de óbitos das últimas 24 horas representou um acréscimo de 1,8% –número que tem se repetido nos últimos dias e que mostra, segundo o secretário, que o estado está próximo de atingir o platô.

Os leitos de ocupação de UTI no estado de São Paulo estão em 64,4% e na grande São Paulo em 65,4%. Já a taxa de isolamento do estado, nesta terça-feira (30), foi de 46%.

O governo apresentou dados que mostram como a doença avançou de maneira desigual na capital e no interior.

A capital teve aumento de 56,92% nos óbitos, passando de 4.564 para 7.162, um aumento de 56,92%. Os casos passaram de 66.777 para 127.119 7.162, aumento de 90,36%.

No interior, as mortes passaram de 3.712 para, um aumento de 7.601, uma variação de 104,76%. Os casos passaram de 56.706 para 154.261, aumento de 172%.

Paulo Menezes, coordenador do controle de doenças de SP, afirma que a capital já há redução na curva e no interior a expectativa é que isso aconteça a partir da próxima semana. “Nossa expectativa é que na próxima semana a gente já possa assistir a uma estabilização no número de casos e óbitos decorrentes de um aumento do distanciamento social, do uso de máscaras e consequente redução do vírus nessas regiões”, disse.

Doria também afirmou que SP está próximo de atingir o platô da doença, repetindo afirmação que já havia feito em entrevista ao GloboNews.

Dados da média móvel de mortes no estado mostram que, no dia 30, a média era 242,14. Esse índice faz a média dos óbitos por coronavírus ou suspeitos nos sete dias anteriores. No dia 20, esse índice atingiu 276,27. A redução no período foi de 12%.

VACINAS

A vacina do laboratório chinês Sinovac será testada em outros cinco estados, além de São Paulo:Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná.

Ao todo, 12 centros no país devem conduzir as pesquisas.

A notícia foi dada por João Doria (PSDB) durante a coletiva de imprensa nesta quarta-feira (1º). Doria informou também que a expectativa é que a Anvisa aprove o início dos testes ainda nesta semana.

Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, disse que os testes são realizados um para um, ou seja, um voluntário recebe a vacina e outro o placebo.