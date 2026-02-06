Dando continuidade às obras de implantação das faixas adicionais na SP 310 – Rodovia Washington Luís, a Eixo SP Concessionária de Rodovias realizará neste sábado e domingo, dias 7 e 8, o lançamento de vigas para a ampliação do viaduto localizado no km 176+618, na pista sentido Interior, no município de Rio Claro. A intervenção é necessária para viabilizar o alargamento da estrutura existente e permitir a continuidade das obras de implantação da terceira faixa da rodovia, contribuindo para a melhoria da fluidez e da segurança viária no trecho.

Durante a execução dos trabalhos, haverá interdição de uma faixa da rodovia, no sentido Interior, entre o km 175 e o km 177. A medida é indispensável para possibilitar a movimentação dos veículos de carga responsáveis pelo transporte e posicionamento das vigas. A Eixo SP orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização, que indicará necessidade de redução de velocidade e atenção ao estreitamento de faixa. A concessionária reforça ainda a importância de os usuários respeitarem as orientações dos operadores de tráfego, especialmente durante períodos de menor visibilidade.